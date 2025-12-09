குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற நெடும்பிறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை ஒ.ஜோதி எம்எல்ஏ பாராட்டி பரிசு வழங்கினாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளில், செய்யாறு கல்வி மாவட்டம், நெடும்பிறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் எஸ்.இலத்திகாஸ்ரீ, பி. யோகஸ்ரீ, டி.வாசுமதி, எஸ்.நமீதா, வி.ஜெகதீஸ்வரி, டி.தமிழரசி, பி.டோனிசென்னல், எஸ்.ஹேமாவதி, பி.ஹேமலதா, மாணவா் ஆா்.லிங்கேஸ்வரன் ஆகியோா் முதலிடம் வகித்து தங்கப்பதக்கங்களைப் பெற்றனா்.
இதன் மூலம் இவா்கள் மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
மாணவா்களுக்கு பாராட்டு:
நெடும்பிறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ்-1 பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட தொகுதி எம்.எல்.ஏ.ஒ.ஜோதி, குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் பா. யுவராஜன், பகுதிநேர உடற்கல்வி ஆசிரியை கோ.சந்திரகலா ஆகியோருக்கு சால்வை அணிவித்து பாராட்டினாா்.
மேலும், அவா்களுக்கு தலா ரூ.ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் பரிசு வழங்கி பாராட்டினாா்.
146 பேருக்கு விலையில்லா சைக்கிள்
நெடும்பிறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ்-1 மாணவா்கள் 62 பேருக்கும், பல்லி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 1 மாணவா்கள் 84 பேருக்கும் விலையில்லா சைக்கிள்களை எம்எல்ஏ வழங்கிப் பேசினாா்.
ரூ.5 லட்சத்தில் விழா மேடை திறப்பு
பல்லி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், செய்யாறு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் நிதி மூலம் ரூ.5 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட விழா மேடையை மாணவா்கள் பயன்பாட்டிற்காக எம்.எல்.ஏ. திறந்துவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளித் தலைமையாசிரியா்கள் சுந்தரமூா்த்தி, ச.சங்கா், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா்கள் மாணிக்கம், கே.மணிவண்ணன், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் வி.ஏ.ஞானவேல், ஜேசிகே.சீனிவாசன், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் மேகநாதன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.