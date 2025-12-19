திருவள்ளுவா் பல்கலை. மண்டல தடகளப் போட்டி: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்
திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழகம் (வேலூா்) சாா்பில், திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் 22-ஆவது மண்டல தடகளப் போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழக பதிவாளா் ஜெ.செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
பல்கலைக்கழக விளையாட்டுத் துறை அலுவலா் (பொ) எம்.செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் போட்டிகளை தொடங்கிவைத்தாா்.
2 நாள்கள் நடைபெறும் மண்டல அளவிலான இந்த தடகள போட்டிகளில் வேலூா், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூா் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 80 கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 700 போ் கலந்து கொண்டுள்ளனா்.
22 வகையான போட்டிகள் ஆண்கள், பெண்களுக்கென தனித்தனி நடைபெறவுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் டி.சண்முகபிரியா மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
நிறைவில் ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.ராஜா நன்றி கூறினாா்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பாளா் எம்.கோபி செய்திருந்தாா்.
நிறைவு விழா
மேலும் வெள்ளிக்கிழமை (டிச.19) மாலை 4.30 மணியளவில் நிறைவு விழா நடைபெறவுள்ளது.
இதில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எம்.சுதாகா் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்குகிறாா்.