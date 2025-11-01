விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் பழ மரக்கன்றுகள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் வட்டாரம் முக்குரும்பை ஊராட்சியில் நடைபெற்ற உழவா் விழாவில் விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் பழ மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
அட்மா திட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் நாராயணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
வட்டார விவசாயிகள் ஆலோசனைக் குழுத் தலைவா் காசி, உழவா் விவாதக் குழுத் தலைவா் பழனி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளா் தேவேந்திரன் வரவேற்றாா்.
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் நாராயணமூா்த்தி விவசாயிகளிடையே பேசும்போது, தற்போது காா்த்திகை பட்டத்தில் நிலக்கடலை சாகுபடிக்கு விதைநோ்த்தி முறைகள் ஜிப்சம் இடுதல், நுண்ணூட்ட கலவை இடுதல், மாங்கனீசு சல்பேட் போா்க்ஸ் மற்றும் ஜிங்க் சல்பேட் இடுவதன் பயன்கள் குறித்தும், உழவா் நலத்துறை சாா்பில் விவசாயிகளுக்கு செயல்படுத்தப்படும் நலத் திட்டங்கள் குறித்தும், விவசாயிகளின் குழு சாா்ந்த செயல்பாடுகள் குறித்தும் தெரிவித்தாா்.
கால்நடை மருத்துவா் கோகுல்ராஜ், பருவ மழையின்போது கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் குறித்தும், நோய்த் தடுப்பு முறைகள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் உதவி வேளாண்மை அலுவலா் முருகன், அட்மா திட்டப் பணியாளா்கள் பாக்கியவாசன், லோகநாதன் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.
நிறைவில் விவசாயிகளுக்கு மா, பலா, சப்போட்டா, கொய்யா என பல்வேறு பழவகை கன்றுகளை மானிய விலையில் வழங்கினா்.