ஸ்ரீபாலாஜி கல்வியியல் கல்லூரியில் வகுப்புகள் தொடக்கம்
ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.குழுமத்தைச் சோ்ந்த ஸ்ரீபாலாஜி கல்வியியல் கல்லூரியில் 19-ஆம் ஆண்டுக்கான வகுப்புகள் தொடக்க விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கல்லூரியில் 2025-2027ஆம் கல்வியாண்டில் புதிதாக சோ்ந்துள்ள மாணவா்களுக்கு நடைபெற்ற வகுப்புகள் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.ரவி தலைமை வகித்தாா்.
எம்ஜிஆா் பல்கலைக்கழக முதன்மையா் பி.ஸ்டாலின், தனிஅலுவலா் காா்த்திகேயன், இயக்குநா் விக்னேஷ், கல்லூரி முதல்வா்கள் கந்தசாமி, திருநாவுக்கரசு, இளங்கோ, கண்ணம்மாள் சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வா் அருளாளன், ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வா் ராஜலட்சுமி, துணை முதல்வா் சக்திகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பாலாஜி கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் பிரபு வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக எம்ஜிஆா் பல்கலைக்கழக இணைப் பதிவாளா் பெருவழுதி கலந்து கொண்டு, குத்துவிளக்கு ஏற்றி வகுப்புகளை தொடங்கிவைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அவா், முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கு கல்வியியல் கல்வியின் முக்கியத்துவம், செயற்கை நுண்ணறிவு, இன்றைய தகவல் தொழில்நுட்ப உலகில் ஆசிரியா்களின் பங்களிப்பு மற்றும் கல்வியில் தாக்கம் குறித்துப் பேசினாா்.
நிறைவில் உதவிப் பேராசிரியா் பிரகாஷ் நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியா்கள், பெற்றோா்கள், மாணவா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.