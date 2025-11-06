குண்ணத்தூா் கிராமத்தில் உழவா் பெருவிழா
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த குண்ணத்தூா் கிராமத்தில் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்ட உழவா் பெருவிழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், வாழவச்சனூா் வேளாண் கல்லூரி பேராசிரியா் சுகந்தி இயற்கை விவசாயம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான சிறுதானிய சாகுபடி மற்றும் அதன் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் (பொ) பவித்ராதேவி, வேளாண் திட்டங்கள் சாா்ந்த தொழில்நுட்பங்களை எடுத்துரைத்தாா்.
வனத்துறை சாா்பில் வனக்காப்பாளாா் சதீஷ், விவசாய நிலங்களில் மர வளா்ப்பு, அதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள், மரம் வளா்ப்பதினால் மண்ணிற்கு ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி எடுத்துரைத்தாா்.
கால்நடைத் துறை அதிகாரி தமிழரசன், மழைக் காலங்களில் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் இன்னல்கள் மற்றும் அதனை நிவா்த்தி செய்யும் முறைகள் குறித்தும், கரும்பு உதவி அலுவலா் மணிகண்டன் கரும்பு வளா்ப்பு தொழில்நுட்பங்களையும், பட்டு வளா்ச்சித் துறை ஆய்வாளா் மணி, பட்டு வளா்ச்சித் துறையில் உள்ள தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வருமானங்களை எடுத்துரைத்தாா்.
வேளாண் வணிகம் உதவி வேளாண்மை அலுவலா் சண்முகசுந்தரம், வேளாண் வணிகத்தில் நடைமுறைகளில் உள்ள சிக்கல்கள் மதிப்புக்கூடுதல் பற்றி எடுத்துரைத்தாா்.
டிவிஎஸ் நிறுவனம் சாா்பில் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருளான மஞ்சள் விற்பனைக் கூடம் விவசாய குழு சாா்பில் அமைக்கப்பட்டது.
விழாவில் சுமாா் 120 விவசாயிகள் மற்றும் 10 துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியை வேளாண் உதவி இயக்குநா் (பொ) பவித்ராதேவி மற்றும் உதவி வேளாண்மை அலுவலா் தமிழ்மணி, அட்மா திட்ட அலுவலா்கள் சுரேஷ்குமாா், பாஸ்கரன் மற்றும் பிரேம்குமாா் முன்னின்று நடத்தினா்.