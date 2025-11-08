வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம்: துணை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை
7 மாவட்டங்களில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் 2026 தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து துணை தோ்தல் ஆணையா் கேட்டறிந்து ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
திருவண்ணாமலையில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம் தொடா்பான மண்டல அளவிலான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்த கலந்தாய்வுக் கூட்டத்துக்கு மத்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் துணை தோ்தல் ஆணையா் பானுபிரகாஷ் எத்துரு தலைமை வகித்தாா்.
தலைமை தோ்தல் அதிகாரியும், அரசுச் செயலருமான அா்ச்சனா பட்நாயக், மத்திய தோ்தல் ஆணைய இயக்குநா் கே.கே.திவாரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ், கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.பி.ஆதித்யா செந்தில் குமாா், தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ், கிருஷ்ணகிரி, மாவட்ட ஆட்சியா் தினேஷ்குமாா், விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், கள்ளகுறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா்
எம்.எஸ்.பிரசாந்த், திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் க.சிவசௌந்தரவல்லி, செய்யாா் சாா் -ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா்கள் ராஜ்குமாா் (திருவண்ணாமலை), சிவா (ஆரணி), தனி வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) தியாகராஜன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் மத்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் துணை தோ்தல் ஆணையா் பானு பிரகாஷ் எத்துரு, திருவண்ணாமலை, கடலூா், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூா் ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் 2026 தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளின் விவரங்களை கேட்டறிந்து ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.