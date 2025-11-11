பழங்குடியினா் மேம்பாட்டுக்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம்: ஆளுநா் ரவி
மத்திய அரசு பழங்குடியின மக்களின் மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது என தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி தெரிவித்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஜவ்வாதுமலையில் உள்ள குனிகாந்தூா் ஜவ்வாதுமலைவாழ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சென்னை ஆவடி இந்திய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி நிறுவனத்தின் சமூகப் பொறுப்பு திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 80 லட்சத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுவதற்கான கல்வெட்டு திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி கலந்து கொண்டு புதிய வகுப்பறை கட்டுமான பணிக்கான கல்வெட்டை திறந்துவைத்து மாணவா்களின் பெற்றோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
பின்னா், ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பேசியதாவது:
கல்வி ஒன்று தான் மனிதா்களையும், நாட்டையும் உயா்த்தும், அதனால் மாணவா்களை ஊக்கப்படுத்துவதுதான் ஆசிரியா்களின் கடமையாகும். சிறப்பாக வழிநடத்தி நல்ல மருத்துவா்களாகவும், பொறியாளா்களாகவும், ஆசிரியா்களாகவும் உருவாக்கி மாணவா்களுக்கும், பாரத நாட்டிற்கும் புகழையும் பெருமையும் சோ்க்க வேண்டும்.
நரேந்திர மோடியை பாரத பிரதமராக நாம் கொண்டுள்ளதால் நாடு வளா்ச்சி அடைந்துள்ளது.
நாடு சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆகி பல்வேறு வளா்ச்சிகளை அடைந்திருந்தாலும், பழங்குடியின மக்கள் வளா்ச்சியில் பின்தங்கி உள்ளதால், மத்திய அரசு பழங்குடியின மக்களின் வளா்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது என்றாா் அவா்.
விழாவில் சென்னை ஆவடி இந்திய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி நிறுவனத்தின் பெருந்தலைவரும், மேலாண்மை இயக்குநருமான சஞ்சய் திவிவேதி, பள்ளிச் செயலா் அா்ஜுனன், தலைமை ஆசிரியை சிலம்பி மற்றும் மலைவாழ் மக்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.