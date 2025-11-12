பள்ளியில் பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் ஒன்றியம், பிஞ்சூா் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணா்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு குழந்தைகள் நல மண்டல மேலாளா் வினோத்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் குல்சாா்பேகம் வரவேற்றாா்.
தமிழக பழங்குடியினா் ஆன்றோா் மன்ற உறுப்பினா் ராஜவேலு பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திப் பேசியதாவது:
பெண் குழந்தைகள் தனியாக வெளியில் செல்லக்கூடாது. பள்ளிக்கு வரும்போது அறிமுகம் இல்லாத ஆள்களுடன் மிதிவண்டி, இரு சக்கர வாகனங்களில் வருவதைத் தவிா்க்கவேண்டும்.
பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் சாலையில் செல்லும்போது யாராவது கேலி கிண்டல் செய்தால் உடனடியாக பெற்றோா் அல்லது ஆசிரியா்களிடம் தகவல்தெரிவிக்கவேண்டும்.
வெளியூா் செல்லும்போது விடுதிகளில் தங்கினால் பாதுகாப்பாக இருக்கவேண்டும். குழந்தைகளை யாராது உடல்மீது கை வைத்துப் பேசினால், அதுகுறித்து பெற்றோரிடம் தெரிவிக்கவேண்டும் என பல்வேறு தகவல்களைத் தெரிவித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
விழிப்புணா்வுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவசமாக கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. நிறைவில் ஆசிரியை சுகன்யா நன்றி கூறினாா்.