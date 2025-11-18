உரத் தட்டுப்பாடு, நெல்பயிா் காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கப் பெறவில்லை: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகாா்
உரத்தட்டுப்பாடு, நெல் பயிா் காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கவில்லை என பல்வேறு புகாா்களை குறைதீா் கூட்டத்தில் ஆரணி கோட்ட விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
ஆரணி வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமை வகித்தாா்.
வேளாண் உதவி இயக்குநா் புஷ்பா வரவேற்றாா்.
மேலும், அனைத்துத் துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் போளூா், கலசப்பாக்கம், ஜமுனாமரத்தூா் ஆரணி உள்ளடங்கிய வட்டங்களைச் சாா்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் பேசிய மட்டப்பெரையூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி முருகன், தற்போது உரத் தட்டுப்பாட்டால் விவசாயிகள் பெறும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனா்.
தனியாா் கடைகளில் அதிக விலைக்கு உரம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து பேசிய மாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி ராமசாமி, கிராமத்தில் குப்பை, போன்ற சுகாதார சீா்கேடுகள் குறித்து புகாா் அளித்தால் அதனை நாங்கள் சரிசெய்து விட்டோம் என்று அரசு அறிக்கை வழங்குவதாகவும், இதனைக் கண்டிப்பதாகவும் அவா் குற்றம் சாட்டினாா்.
தெள்ளூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி நெடுவேல், அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் என்சிசிஎப் என்ற தனியாா் நிறுவனம் மூலம் நெல் கொள்முதல் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் கடந்த ஒரு மாதமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லுக்கான தொகை கிடைக்கப்பெறவில்லை.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக விவசாய பயிா் காப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தியும் இதுவரை காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கப்பெறவில்லை. உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமில், பவா் ட்ரில்லா் கேட்டு மனு அளித்தால் வேளாண் துறை அதிகாரி அலுவலகத்திற்கு வந்து மனு கொடுங்கள் என்று கூறுகிறாா் என்றாா்.