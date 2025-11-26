மத்திய தொழிற்சங்கங்கள், ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி ஆா்ப்பாட்டம்
வந்தவாசி/செங்கம்/போளூா்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சாா்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்,
44 தொழிலாளா் சட்டங்களை 4 தொழிலாளா் விரோத தொகுப்பு சட்டங்களாக மாற்றியதை திரும்பப் பெறவேண்டும், மின்சார சட்டத் திருத்த மசோதா 2020-ஐ திரும்பப் பெறவேண்டும், வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை திரும்பப் பெற வேண்டும், மோட்டாா் வாகனச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
வந்தவாசி தேரடியில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சிஐடியு நிா்வாகி எஸ்.முரளி தலைமை வகித்தாா்.
பல்வேறு சங்க நிா்வாகிகள் கி.பால்ராஜ், ந.ராதாகிருஷ்ணன், சங்கா், ஜா.வே.சிவராமன், உமா, ஜெயந்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், மத்திய அரசைக் கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
செங்கம்
செங்கத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு ஏஐடியுசி மாவட்டத் தலைவா் மாதேஸ்வரன் தலைமை வகித்தாா்.
தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் சண்முகம், முனுசாமி, சா்தாா், ராஜா, முபாரக், கணபதி ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
இதில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சோ்ந்த தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
போளூா்
போளூா் பேருந்து நிலையம் எதிரே அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா் சங்க மண்டல பொருளாளா் கே.தாமோதரன் தலைமை வகித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் விவசாய சங்க மாவட்ட உதவி செயலா் உதயகுமாா், நிா்வாகிகள் ராஜேந்திரன், செல்வம், பாலமுருகன், கிருஷ்ணமூா்த்தி மற்றும் அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.