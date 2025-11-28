நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு விற்பனை முனைய இயந்திரங்கள்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு வழங்கினாா்
10 நியாய விலைக்கடைகளுக்கு புதிய விற்பனை முனைய இயந்திரங்களை விற்பனையாளா்களிடம் அமைச்சா் எ.வ.வேலு வழங்கினாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் தீபத்திருவிழா பக்தா்களின் வசதிக்காக புதிய கைப்பேசி அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ், சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., மேயா் நிா்மலாவேல்மாறன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் தீபத்திருவிழா பக்தா்களின் வசதிக்காக மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் தேசிய தகவலியல் மையம் ஏற்பாடு செய்துள்ள ‘காா்த்திகை தீபம் 2025’ என்ற புதிய கைப்பேசி செயலியை அமைச்சா் எ.வ.வேலு அறிமுகம் செய்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து கூட்டத்தில் அமைச்சா் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் தீபம் நகா், ஈச்சங்குப்பம், தென்னரசம்பட்டு, சாணாா்பாளையம், ந.பெ.தேவனந்தல், கேட்டாங்கல், புனல்காடு, வேங்கிக்கால் புதூா், அழகானந்தல் 2, காமராஜ் நகா் ஆகிய 10 நியாய விலைக்கடைகளுக்கு புதிய விற்பனை முனைய இயந்திரங்களை விற்பனையாளா்களிடம் வழங்கினாா். மேலும், 22 பழங்குடியின மக்களுக்கு புதிய குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும் சத்துணவு பிரிவில் கருணைஅடிப்படையில் 8 வாரிசுதாரா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளையும், ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சாா்பில் கருணைஅடிப்படையில் 5 பேருக்கு அலுவலக உதவியாளா்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளையும், டிஎன்பிஎஸ்சி சாா்பில் ஒருவருக்கு சாலை ஆய்வாளருக்கான பணி நியமன ஆணைகளையும், வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத்துறை சாா்பில் கருணைஅடிப்படையில் 3 பேருக்கு அலுவலக உதவியாளா் பணி நியமன ஆணைகளையும் வழங்கினாா்.
முன்னதாக அமைச்சா் அத்தியந்தல் பகுதியில் புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட அடிஅண்ணாமலை வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலகம் மற்றும் கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தை திறந்துவைத்தாா்.
இந்நிகழ்வுகளில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை இணை இயக்குநா் ஆா்.மணி, திருவண்ணாமலை வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் ராஜ்குமாா் மற்றும் வட்டாட்சியா் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.