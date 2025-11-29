ஆரணியில் பாரம்பரிய உணவுத் திருவிழா
ஆரணி அல்முபீன் நா்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி சாா்பில், ஆரணியின் பாரம்பரிய உணவு திருவிழா - 2025 சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பள்ளியில் பயிலும் மாணவா்கள் நூற்றுக்கணக்கான மேற்பட்ட உணவு வகைகளை காட்சிப்படுத்தினா்.
ஆரணி பெஸ்ட் மெட்ரிக் பள்ளி வளாகத்தில் அல்முபீன் நா்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளியைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் ‘உணவே மருந்து’ எனும் தலைப்பில் சாதனைக்காக பாரம்பரிய உணவு, ஊட்டச்சத்து உணவு வகைகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்தனா்.
இதில், கேழ்வரகு புட்டு, குழிப்பணியாரம், ஆப்பம், வரகுச்சோறு, சாமை, தினைச்சோறு, கம்மஞ்சோறு, சா்க்கரைப்பொங்கல், கோதுமை உணவு வகைகள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான உணவு வகைகளை தயாா் செய்து காட்சிக்கு வைத்திருந்தனா்.
இதில் வைக்கப்பட்டிருந்த உணவு வகைகள் கலாம் புக் ஆப் ரெகாா்ட், பிபின் ரெக்காா்டு ஆகியோா் பதிவு செய்தனா். இந்தத் திருவிழாவை மதுரை செஃப் ராகவன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கிவைத்து பாரம்பரிய உணவு குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா். மேலும், பாரம்பரிய உணவு வகைகளை சுவைத்துப் பாா்த்து மாணவா்களைப் பாராட்டினாா்.
பள்ளித் தாளாளா் ஏ.எச்.இப்ராஹிம், நிா்வாக இயக்குநா் சாஷியா பா்வீன் ரியாஸ், பள்ளி முதல்வா் நதியா மற்றும் பெஸ்ட் பள்ளி முதல்வா் நிா்மல்குமாா், துணை முதல்வா் நிஷா மற்றும் ஆசிரியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.