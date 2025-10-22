ஆரணி கலைக் கல்லூரியில் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
ஆரணி டாக்டா் எம்ஜிஆா் சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரியில் புதன்கிழமை வணிகவியல் துறை மற்றும் வணிக நிா்வாகவியல் துறை சாா்பில் சிறப்புக் கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.இரவி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் வி.கந்தசாமி முன்னிலை வகித்தாா். வணிகவியல் துறை பேராசிரியை பூஜா வரவேற்றாா்.
வணிகவியல் துறை மற்றும் வணிக நிா்வாகவியல் துறை மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை பி.எஸ்.அப்துா் ரஹ்மான் கிரசண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேராசிரியா் டி.செல்வகுமாா் மற்றும் சோளிங்கா் ஸ்ரீ பாரதிவேலு கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் பி.புகழேந்தி ஆகியோா் பங்கேற்று ஜிஎஸ்டி 2.0 என்ற தலைப்பில் வரிவிதிப்பு முறையில் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்கள் மற்றும் திருத்தங்களை எடுத்துரைத்தனா்.
மேலும் ஜிஎஸ்டி 2.0 முக்கிய நோக்கம் மற்றும் வரி விகிதங்கள் குறித்து விளக்கிக் கூறினா்.
பினனா், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தானியங்கி தொழில்நுட்பத்தின் வளா்ச்சிகள் மற்றும் அதற்கேற்ப திறமைகளை எவ்வாறு வளா்த்து நம் நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சியை ஈட்ட முடியும் என்பதை விளக்கினா்.
நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி துணை முதல்வா் நந்தகுமாா், வணிகவியல் துறைத் தலைவா் சுரேஷ், வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் கணபதி மற்றும் பிற துறைத் தலைவா்கள் பிரபு, பொன்முடி, செந்தில்குமாா், அருண்குமாா், கோமதி, சரவணன், ஹரிகரன் மற்றும் நடராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
நிறைவில் பேராசிரியை தீபா மகாலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.