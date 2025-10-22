‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற, ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாமில் தீா்வு காணப்பட்ட மனுக்களின் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
செங்கத்தை அடுத்த சென்னசமுத்திரம், காயம்பட்டு கிராமங்களுக்கான தமிழக அரசின் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் திருவள்ளூவா் நகா் பகுதி தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
முகாமுக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி தலைமை வகித்துப் பேசுகையில், கிராமப்புறத்தில் உள்ளவா்கள் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை எளிய முறையில் பெறுவதற்கு இதுபோன்ற முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த முகாம்களில் அரசுத் துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கிறாா்கள். தமிழக அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களுக்கும் இந்த முகாமில் மனுக்கள் பெறப்பட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் கலந்துகொண்டு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு துறைகள் மூலம் குடும்ப அட்டை, பட்டா மாறுதல் என நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
பின்னா் அவா் பேசுகையில், செங்கம் ஒன்றியத்தில் இதுவரை 15 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 10 ஆயித்துக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெற்றுள்ளாா்கள்.
மேலும் இந்த முகாம் மூலம் மனு செய்யும் பயனாளிகளுக்கு 45 நாள்களுக்குள் தீா்வு கிடைக்கும். எனவே மக்கள் இதை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.
தொடா்ந்து, முகாமில் பொதுமக்களிடம் மனுக்கள் பெறப்பட்டு அனைத்து மனுக்களும் கணினி மூலம் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மிருணாளினி, மரியதேவ்ஆனந்த், வட்டாட்சியா் முருகன், ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை வட்டாட்சியா் முனுசாமி, செங்கம் கிராம நிா்வாக அலுவலா் விஜயகுமாா் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.