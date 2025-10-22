திருவண்ணாமலை
ஸ்ரீயோக நரசிம்மா் கோயிலில் சுவாதி விழா
வந்தவாசியை அடுத்த சோகத்தூா் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீயோக நரசிம்மா் கோயிலில் 108-ஆவது சுவாதி விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கோயிலில் ஒவ்வொரு மாதமும் சுவாதி நட்சத்திரத்தை ஒட்டி சுவாதி விழா நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஐப்பசி மாத சுவாதி விழா 108-ஆவது சுவாதி விழா ஆகும்.
இதையொட்டி 108 கலசங்களை வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. யாக குண்டம் அமைத்து யாகம் வளா்த்து பூா்ணாஹுதி சமா்ப்பிக்கப்பட்டது.
சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றது.
விழாவில் கோயில் நிா்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.
வந்தவாசியை அடுத்த சோகத்தூா் ஸ்ரீயோக நரசிம்மா் கோயிலில் நடைபெற்ற யாக பூஜை.