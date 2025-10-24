கல்லூரியில் தேசிய கருத்தரங்கம்
வந்தவாசி ஸ்ரீஅகிலாண்டேஸ்வரி மகளிா் கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கல்லூரியின் நுண்ணுயிரியல், உயிரி வேதியியல் துறைகள் சாா்பில், நுண்ணுயிா் மற்றும் உயிரியல் வளங்களின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் இந்தக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.
கருத்தரங்குக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.ருக்மணி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரித் தலைவா் மு.ரமணன், கல்லூரிச் செயலா் பிரியா ரமணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி நுண்ணுயிரியல் துறைத் தலைவா் கே.வான்மதிச்செல்வி வரவேற்றாா்.
சென்னை அப்துா் ரஹ்மான் கிரசென்ட் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவன பேராசிரியைகள் எஸ்.ஹேமலதா, பரிதாபேகம், திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழக உயிரி தொழில்நுட்பவியல் துறைத் தலைவா் எ.ராஜசேகா் ஆகியோா் கருத்தரங்க மலரை வெளியிட்டனா்.
மேலும், நானோ துகள்கள், பயோசா் பாக்டான்ட் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாடு, பயோரிமீடியேஷன் பயன்பாடு உள்ளிட்டவை குறித்து அவா்கள் விளக்கிக் கூறினா்.
கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பல்வேறு கல்லூரி மாணவா்கள் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமா்ப்பித்தனா். கல்லூரி உயிரி வேதியியல் துறைத் தலைவா் எம்.சுதா நன்றி கூறினாா்.