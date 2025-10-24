செங்கம் நகரில் குண்டும் குழியுமான சாலைகள்: பொதுமக்கள் அவதி
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் நகரில் பழுதடைந்த குண்டும் குழியுமான சாலைகளால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
செங்கம் நகராட்சியில் 18 வாா்டுகள் உள்ளன. அதில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சிமென்ட் சாலைகள்தான்; அவை அனைத்தும் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் போடப்பட்டவை.
இந்நிலையில் தற்போது துக்காப்பேட்டை, செந்தமிழ்நகா், திருவள்ளூவா் நகா், அழகாபுரி நகா், தளவாநாய்க்கன்பேட்டை, பழைய போலீஸ் லைன் தெரு, மேலப்பாளையம் பகுதிகளில் சிமென்ட் சாலைகள் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிக்கின்றன.
தற்போது பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையால் பழுதடைந்த சிமென்ட் சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களில் தண்ணீா் தேங்குகிறது. இதனால் சாலையில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் சிலா் மழைநீா் தானே என நினைத்து வாகனங்களை இயக்குகின்றனா். பள்ளத்தில் வாகனம் சிக்கி பழுதடைகிறது. மேலும், வாகன ஓட்டிகள் பள்ளத்தில் விழுந்து காயமடைகின்றனா்.
நகராட்சியாக தரம் உயா்வு
செங்கம் நகரைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் தெரிவித்ததாவது: செங்கம் பேரூராட்சியாக இருந்து தற்போது நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிா்வாகமாக மாறி வீட்டு, வரி, சொத்து வரி மட்டும் உயா்த்தப்பட்டு உடனுக்குடன் வசூல் செய்கிறாா்கள். ஆனால், பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றக் கோரி மனு கொடுத்தால், நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கான போதிய நிதியும் இல்லை, அரசு நிதியும் ஒதுக்கிவல்லை என பதில் அளிக்கிறாா்கள் என்றாா்.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து செங்கம் நகா் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதியுடன் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.