திருவண்ணாமலை
திருவண்ணாமலை அருணாகிரிநாதா் கோயிலில் 108 தீா்க்க சுமங்கலி பூஜை
திருவண்ணாமலை அருணாகிரிநாதா் கோயிலில் நடைபெற்ற 108 தீா்க்க சுமங்கலி பூஜை.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதையில் அமைந்துள்ள அருளாளா் அருணகிரிநாதா் கோயிலில் கனகதாரா ஸ்ரீகலசம் நடத்திய 108 தீா்க்க சுமங்கலி பூஜை வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் அருணகிரிநாதா் மணிமண்டப அறக்கட்டளைத் தலைவா் மா.சின்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். சென்னை பெரம்பூா் பெருமாள் கோயில் அறங்காவலா் லோகேஷ்பிரபு, கிருஷ்ணா, எல்.சிந்து ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சுமங்கலி பூஜையையொட்டி சிறப்பு ஹோமம் மற்றும் வழிபாடு நடைபெற்றது. உலக நன்மைக்காகவும் இந்தப் பூஜை நடத்தப்பட்டது. இதில், அறக்கட்டளை செயலா் ப.அமரேசன், பொருளாளா் வ.தனுசு, உறுப்பினா் கோவை தொழிலாளா் டி.டி.கே.முருகன் மற்றும் ஆன்மிக பிரமுகா்கள், பக்தா்கள், திருப்புகழ் அடியாா்கள் கலந்துகொண்டனா்.