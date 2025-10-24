பனை விதைகள் நடும் பணி: அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நீா்நிலைகள் மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் பனை விதைகள், மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை அரடாப்பட்டு ஊராட்சி ஏரிக்கரையில் பனை விதை நட்டு வைத்து பொதுப் பணிகள், நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறுதுறைமுகங்கள் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, தமிழ்நாடு பசுமை இயக்கம் இணைந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 10 லட்சம் பனை விதைகள் மற்றும் 10 லட்சம் பழம்தரும் மரங்கள் நடும் பணியை மேற்கொள்ள உள்ளன.
அதனடிப்படையில், இந்த மாவட்டத்தில் 1 மாநகராட்சி, 5 நகராட்சிகள், 8 பேரூராட்சிகள், 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் 842 கிராம ஊராட்சிகளில் ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீா்நிலைகள், நீா்வளத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீா்நிலைகள், பள்ளி, கல்லூரி வளாகம், நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகள், ஏரிகள், வாய்க்கால் கரையோரங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 10 லட்சம் பனை விதைகள் நடும் பணி மற்றும் 10 லட்சம் பழம்தரும் மரங்கள் நடும் பணியை அமைச்சா் எ.வ.வேலு தொடங்கிவைத்தாா். பின்னா், அவா் கூறியதாவது:
தமிழகத்தின் பாரம்பரிய மரமான பனை அழியத் தொடங்கியுள்ளது. இதையறிந்த முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மண்ணின் வளத்தை பாதுகாக்கவும், நிலத்தடி நீரை சேமிக்கவும் மாநிலம் முழுவதும் பனை மரக்கன்றுகளை நட வேண்டும் என முடிவெடுத்து, நிகழாண்டில் 6 கோடி பனை மரக்கன்றுகளை நட்டு வைக்க இலக்கு நிா்ணயித்து, அரசு சாா்பில் இதற்காக ஆணை பிறப்பித்து, நிதியையும் ஒதுக்கினாா்.
அந்த வகையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நிகழாண்டு 10 லட்சம் பனை மரக்கன்றுகளை நடும் வகையில், இதற்கான பணிகள் திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட அரடாப்பட்டு ஊராட்சியில் உள்ள ஏரிக்கரை பகுதியில் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ், ரிஷிவந்தியம் எம்எல்ஏ கா.காா்த்திகேயன், மாவட்ட வன அலுவலா் சுதாகா், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை இணை இயக்குநா் / திட்ட இயக்குநா் டாக்டா் ஆா்.மணி, ஊரக வளா்ச்சி செயற்பொறியாளா் ஜி.இளங்கோ உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.