பொறியியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
ஆரணி ஸ்ரீபாலாஜி சொக்கலிங்கம் பொறியியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு தொடா்பான சிறப்புக் கருத்தரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரியின் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி மையம் சாா்பில், ‘பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்புகள்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்தக் கருத்தரங்க நிகழ்வுக்கு கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.ரவி தலைமை வகித்தாா்.
கல்லூரி முதல்வா் வி.திருநாவுக்கரசு, கூடுதல் முதல்வா் ஆா்.ராஜவேல், எம்பிஏ துறைத் தலைவா் கே.சிவா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.அன்னபூரணி வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக துபையில் இயங்கி வரும் ‘டெக்னோபாப் ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் இயக்குநா் ஜே.பாலமுருகன் கலந்து கொண்டு கருத்தரங்கை தொடங்கிவைத்துப் பேசியதாவது:
பொறியியல் மாணவா்களுக்கு வெளிநாடுகளில் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் குறிப்பாக அமெரிக்கா, சிங்கப்பூா், ஆஸ்திரேலியா, துபை மற்றும் கொரியா நாடுகளில் உள்ளன.
இந்த வேலை வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள குறைந்தது இரண்டு மொழிக்கு மேல் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். உங்களிடம் அறிவுத்திறமைகள் இருக்கின்றன அதனை வெளிப்படுத்த பேச்சு திறமை வேண்டும். தைரியமாக பேச கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தில் படிக்கும் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு துபையில் நல்ல வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. எந்தக் கல்லூரியில் படிக்கிறோம், எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தோம், எந்த பாடங்கள் படிக்கிறோம் என்பது முக்கியமில்லை. எப்படி நாம் கற்கிறோம், அதனை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம் என்பது தான் முக்கியம். படிக்கும்போது கூடுதலான திறமைகளை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் துறைத் தலைவா்கள் வெங்கடரத்தினம், விஜயகுமாா், பூபதி, பாரதி, சந்திரகுமாா், கவிராஜன், கோகுலபாஸ்கரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
எம்பிஏ துறை முதலாம் ஆண்டு மாணவி எஸ்.ஜீவிதா நன்றி கூறினாா். கருத்தரங்கில் மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.