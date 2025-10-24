மனவேதனையில் தொழிலாளி தற்கொலை
செய்யாறு அருகே பைக் காணாமல் போன மனவேதனையில் தொழிலாளி புதன்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
வெம்பாக்கம் வட்டம், தண்டபந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சபாபதி(32), செங்கல் சூளைத் தொழிலாளி.
இவா், கடந்த 20-ஆம் உறவினா் புதிதாக வாங்கிய, பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு, அருகேயுள்ள கிராமத்தில் வசிக்கும் பெற்றோரை பாா்ப்பதற்காக வந்துள்ளாா்.
அப்போது, அங்கு நிறுத்தி வைத்திருந்த பைக் திருடு போனது. இதனால், சபாபதி மனவேதனையில் இருந்து வந்துள்ளாா். இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை பெருமாந்தாங்கல் ஏரிக்கால்வாய் பகுதியில் உள்ள மரத்தில் தூக்கிட்டுக் கொண்டாா்.
இதுகுறித்து அறிந்த குடும்பத்தினா் அவரை மீட்டு, தனியாா் ஆம்புலென்ஸ் மூலம் செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் சபாபதி ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், மோரணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.