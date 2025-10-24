4 வழிச் சாலைப் பணிகள்: கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஆய்வு
வந்தவாசி நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் நடைபெற்று வரும் வந்தவாசி - காஞ்சிபுரம் 4 வழிச் சாலைப் பணிகளை திருவண்ணாமலை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் கே.முரளி வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தமிழக முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், வந்தவாசி - காஞ்சிபுரம் இரு வழிச் சாலையை,
மாங்கால் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அருகில் இருந்து மானாம்பதி கூட்டுச் சாலை வரை 4 வழிச் சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணிகள் ரூ.72.80 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளை திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலைத் துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் கே.முரளி வியாழக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது பணி முன்னேற்றம் மற்றும் தரம் குறித்து அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
மேலும் இந்தச் சாலையில் பெருநகா் பகுதியில் செய்யாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் பால பணிகளை அவா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
செய்யாறு கோட்டப் பொறியாளா் சந்திரன், உதவி கோட்டப் பொறியாளா் ராஜேந்திரன், உதவிப் பொறியாளா்கள் கருணாகரன், லோகராஜா, பாலாஜி உள்ளிட்டோா் ஆய்வின் போது உடனிருந்தனா்.