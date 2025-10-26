வந்தவாசி அருகே பேருந்தில் பயணம் செய்த தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடமிருந்து 7 பவுன் தங்க நகைகள் உள்ளிட்டவை திருட்டு போனது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
வந்தவாசி கேசவ நகா், ஜனாா்த்தனன் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பிரேம்குமாா் (37). இவா், சென்னையை அடுத்த திருப்போரூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற உறவினா் இல்ல சுபநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக, இவா் வந்தவாசியிலிருந்து குடும்பத்துடன் அரசுப் பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளாா்.
அப்போது, 7 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் அடங்கிய டிராவல் பையை பேருந்து லக்கேஜ் கேரியரில் வைத்திருந்துள்ளாா். பேருந்து வடவணக்கம்பாடியை கடந்த போது, நகைகள் வைத்திருந்த டிராவல் பை திருட்டு போயிருந்தது இவருக்கு தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து பிரேம்குமாா் வடவணக்கம்பாடி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.