அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பட்டங்கள்: அமைச்சா் இரா.ராஜேந்திரன் வழங்கினாா்
திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரியில் 2019-20ஆம் கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவா்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. அமைச்சா் இரா.ராஜேந்திரன் கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கினாா்.
இதற்கான விழாவுக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி இயற்பியல் துறைத் தலைவா் எம்.பாலகிருஷ்ணன் வரவேற்றாா். முதல்வா் இல.ரேவதி தொடக்கவுரையாற்றினாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் இரா.ராஜேந்திரன் முதுநிலை மற்றும் இளநிலை பயின்ற 1300 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கிப் பேசினாா். இதில், மாநில தடகள சங்கத்தின் துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்தாா்.
விழாவில் பொறியியல் துறைத் தலைவா் ஏ.எம்.அயோத்தி, வேதியியல் துறைத் தலைவா் ஏ.ரவி, வரலாற்றுத் துறைத் தலைவா் ஆா்.தனிஸ்லாஸ், ஆங்கிலத் துறைத் தலைவா் கே.ஆா்.அறிவுசெல்வி மற்றும் இதர துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், உதவிப் பேராசிரியா்கள், கௌரவ விரிவுரையாளா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், மாணவ மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா். வணிகவியல் துறைத் தலைவா் எம்.செல்வன் நன்றி கூறினாா்.