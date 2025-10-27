திருவண்ணாமலை
அனக்காவூரில் இன்று விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.28) நடைபெறுகிறது.
செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.28) நடைபெறுகிறது.
அனக்காவூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக வளாகத்தில்
செய்யாறு சாா் -ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்தக் கூட்டத்தில்
செய்யாறு, வந்தவாசி, சேத்துப்பட்டு, வெம்பாக்கம் ஆகிய வட்டங்களைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் கலந்துகொண்டு பயனடையலாம்.
கூட்டத்தில் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சாா்ந்த துறைகளான தோட்டக் கலைத்துறை, வேளாண் வணிகம், வேளாண் பொறியியல் துறை, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை, கூட்டுறவுத் துறை, வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்கவுள்ளனா்.