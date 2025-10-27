அரசுப் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா
வந்தவாசி: வந்தவாசியை அடுத்த சத்யா நகரில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் உலக கை கழுவும் தினம், சுகாதார விழிப்புணா்வு, கற்றல் பொருள்கள் வழங்குதல் ஆகியவை முப்பெரும் விழாவாக திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை கு.மல்லிகா தலைமை வகித்தாா். வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன், பள்ளி மேலாண்மை குழுத் தலைவா் பொன்னி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இல்லம் தேடி கல்வித் திட்ட பொறுப்பாளா் லீலாவதி வரவேற்றாா்.
வந்தவாசி வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் ஆா்.செந்தமிழ், எம்.தரணி ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று, கல்வியின் அவசியம், சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் பேசினா்.
கைகளை கழுவும் முறை குறித்து கலாம் அறக்கட்டளை நிா்வாகி சீ.கேசவராஜ் மாணவா்களுக்கு செயல்விளக்கம் அளித்தாா்.
பள்ளி மாணவா்களுக்கு கற்றல் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன. நிறைவில் ஆசிரியை இரா.சாந்தி நன்றி கூறினாா்.