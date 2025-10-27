செங்கம் அருகே ரூ.92 லட்சத்தில் தாா்ச் சாலைப் பணிகள்
செங்கம்: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தை அடுத்த பெரும்பாக்கத்தில் ரூ.92 லட்சத்தில் தாா்ச் சாலை அமைக்கும் பணிகள் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டன.
செங்கம் அருகேயுள்ள பெரும்பாக்கம் கிராம மக்கள்
அங்குள்ள ஏரிக்கரையில் இருந்து மதுராகுப்பம் வரை செல்லும்
3 கி.மீ. தொலைவிலான மண் சாலையை தாா்ச் சாலையாக அமைக்க வேண்டும் என தொகுதி எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரியிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனா்.
கோரிக்கையின் பேரில் எம்எல்ஏ நடவடிக்கை மேற்கொண்டு நபாா்டு வங்கி மூலம் ரூ.92 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு,
மண் சாலையை தாா்ச் சாலையாக அமைப்பதற்கு பூமி பூஜை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் செங்கம் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா்.
மு.பெ.கிரி எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணிகளை தொடங்கிவைத்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கிப் பேசினாா்.
அப்போது அவா், திமுக ஆட்சியில் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதற்கு உதாரணம் இந்தப் பகுதி மக்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டு தற்போது சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், செங்கம் தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் திமுக அரசு நிறைவேற்றி வருகிறது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் திமுக கிழக்கு ஒன்றிய நிா்வாகிகள் சிவக்குமாா், தவமணி, முருகேசன், அரசு ஒப்பந்ததாரா் காா்த்திக் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.