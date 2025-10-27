மக்கள் குறைதீா் கூட்டங்களில் 841 கோரிக்கை மனுக்கள்
ஆரணி/செய்யாறு: திருவண்ணாமலை, ஆரணி, செய்யாறு ஆகிய இடங்களில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டங்களில் பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 841 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
திருவண்ணாமலையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்று அவற்றை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா். மேலும், நிலுவையில் உள்ள மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தினாா்.
கூட்டத்தில், கல்வி உதவித்தொகை, வங்கிக் கடனுதவி, முதியோா் உதவித்தொகை, வீட்டுமனைப் பட்டா, ஜாதி சான்றிதழ், வேலைவாய்ப்பு, விதவை உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை மற்றும் உபகரணங்கள், சாலை வசதிகள், பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் வீடு வழங்க, வேளாண்மைத் துறை சாா்ந்த பயிா்க் கடன்கள், புதிய மேல்நிலை
நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துத் தருதல், தாட்கோ மூலம் கடனுதவி, கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிா்க் கடன்கள்
உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்களிடம் இருந்து 705 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
நலத்திட்ட உதவிகள்
மேலும், மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை சாா்பில், உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்களில் சக்கர நாற்காலி வேண்டி விண்ணப்பித்த 8 பேருக்கு ரூ.ஒரு லட்சத்து 26ஆயிரம் மதிப்பிலான சக்கர நாற்காலிகளையும், 2 பேருக்கு அறிதிறன் பேசிகள் என ரூ.28 ஆயிரத்து 980 மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை இணை இயக்குநா் ஆா்.மணி, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் மாலதி மற்றும் அனைத்துத் துறை சாா்ந்த அரசு அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, ஆரணி வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமை வகித்து பொதுமக்கள் 70 பேரிடம் மனுக்களைப் பெற்று அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.