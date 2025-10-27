திருவண்ணாமலை
வந்தவாசியில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி
கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, வந்தவாசி தேரடியில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
வந்தவாசி ஸ்ரீசத்புத்ரி நாயகி சமேத ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் உள்ள ஸ்ரீவள்ளி தெய்வானை சமேத ஸ்ரீசண்முகநாதா் சந்நிதியில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த புதன்கிழமை தொடங்கியது. இதையொட்டி சுவாமிக்கு தினமும் சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றன.
இந்த விழாவின் 6-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை காலை கோயில் வளாகத்தில் சத்ருசம்ஹார ஹோமம் நடைபெற்றது.
இதைத் தொடா்ந்து மாலை சூரபத்மன் எனும் அரக்கனை முருகப்பெருமான் அழிக்கும் நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் கோயில் அருகில் உள்ள தேரடி பகுதியில் நடைபெற்றது.
இதில், முருகப் பெருமான் தனது வேல் கொண்டு அசுரனான சூரபத்மனை வதம் செய்தாா். திரளான பக்தா்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனா்.