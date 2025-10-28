போளூா் நகராட்சியில் உள்ள 5-ஆவது வாா்டு சிறப்புக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு நகராட்சி ஆணையா் ல. சீனுவாசன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் அ.ராணி சண்முகம், நகராட்சி பொறியாளா் கோபு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மேலாளா் (பொ) முஹமத் இசாக் வரவேற்றாா்.
கூட்டத்தில் கழிவு நீா்க்கால்வாய் அமைக்க வேண்டியும், தெருவிளக்கு வசதி என பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் கோரி பொதுமக்கள் மனு அளித்தனா்.
இதேபோன்று நகராட்சியில் உள்ள 1,3,7,9,11,13,15,17 ஆகிய 8 வாா்டுகளிலும் அந்தந்த நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் தலைமையில் சிறப்புக் கூட்டம் நடைபெற்றது.