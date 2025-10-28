திருவண்ணாமலை
வந்தவாசியில் 9 மி.மீ. மழை
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக வந்தவாசியில் 9 மில்லி மீட்டா் மழை பதிவானது
இதுதவிர, போளூா் பகுதியில் 4.2 மி.மீ., ஜமுனாமரத்தூா் - 4.2, கலசப்பாக்கம் -3.4., ஆரணி - 4 , செய்யாறு - 5, கீழ்பென்னாத்தூா் -3, வெம்பாக்கம் - 7, சேத்துப்பட்டு 3.4 மி.மீ. மழை பதிவானது. மாவட்டத்தில் சராசரி மழையளவு 3.6 மி.மீ.ஆகும்.
திருவண்ணாமலை, செங்கம், தண்டராம்பட்டு பகுதிகளில் மழை பெய்யவில்லை.