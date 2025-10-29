வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள்: கட்சியினருடன் ஆலோசனை
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி, செய்யாறு, ஆரணி ஆகிய இடங்களில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சியினருடன் வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கல் உள்ளிட்ட திருத்தம் பணிகளை உரிய முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வந்தவாசி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த பணிகள் குறித்து நடைபெற்ற ஆலோசனைக்
கூட்டத்தில் அதிமுக, திமுக, பாஜக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலரும், வாக்குப்பதிவு அலுவலருமான த.செல்வம் தலைமை வகித்தாா். வந்தவாசி வட்டாட்சியா் சம்பத்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் வந்தவாசி (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கல் உள்ளிட்ட திருத்தம் பணிகளை உரிய முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
செய்யாறு
செய்யாறு சாா் -ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், செய்யாறு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்சியினருக்கு வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் குறித்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சாா் -ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின் தலைமை வகித்தாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் குறித்த ஆலோசனைகளை வட்டாட்சியா் தமிழ்மணி, தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா்கள் செய்யாறு தேவராஜ், வெம்பாக்கம் மலா் ஆகியோா் அளித்தனா்.
கூட்டத்தில் செய்யாறு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ஒ.ஜோதி, திமுக சாா்பில் ஜேசிகே.சீனுவாசன், கே.விஸ்வநாதன், வி.ஏ.ஞானவேல், அதிமுக சாா்பில் சி.துரை, எம்.அரங்கநாதன், அ.ஜனாா்த்தனம், கே.வெங்கடேசன், தேமுதிக சாா்பில் டி.பி.சரவணன், கண்ணன், ஏ.ஆனந்தன், விசிக கா.செல்வம், எ.லோகு, பாஜக கே.வெங்கட்ராமன், ஏ.ஆறுமுகம், பி.அருள், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆா்.தில்லை, வி.சந்துரு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் டி.வெங்கடேசன், சதீஷ்குமாா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எஸ்.பி.முருகன், ஒம் கிருஷ்ணன் என பலா் கலந்துக் கொண்டனா். .
ஆரணி
ஆரணி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி சிறப்பு தீவிர வாக்காளா் பட்டில் திருத்தம் குறித்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றதில் வாக்காளா் திருத்த முறையில் பழைய முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைசிறுத்தைகள் கட்சியினா் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
ஆரணி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமை வகித்துப் பேசினாா்.
ஆரணி வட்டாட்சியா் செந்தில்குமாா், தோ்தல் வட்டாட்சியா் கணபதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சி.அப்பாசாமி, பெ.கண்ணன் ஆகியோா் எதிா்ப்பு தெரிவித்து ஆன்லைன் மூலம் பல்வேறு குளறுபடி, முறைகேடுகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால், பழைய முறையான வாக்காளா்களை நேரில் விண்ணப்பித்து திருத்தம் செய்யவேண்டும் என்று கூறினா்.
வெளிநடப்பு
இதற்கு தொடா்ந்து கோட்டாட்சியா் ஆன்லைன் குறித்து பேசிவந்ததால் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
கூட்டத்தில் அதிமுக சாா்பில் நகரச் செயலா் அசோக்குமாா், ஒன்றியச் செயலா் ஜெயப்பிரகாஷ், திமுக சாா்பில் ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன், நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, நகர பொறுப்பாளா் மணிமாறன், தேமுதிக மாவட்ட துணைச் செயலா் பாஸ்கரன், பாஜக தோ்தல் ஆலோசகா் குணாநிதி, விசிக
மாவட்டச் செயலா் ந.முத்து உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.