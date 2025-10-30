‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்களில் நலத்திட்ட உதவிகள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி, செய்யாறு, செய்யாறு ஆகிய பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்களில் தீா்வு காணப்பட்ட மனுக்களின் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
வந்தவாசியை அடுத்த கீழ்க்கொடுங்காலூரில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில் வந்தவாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட கொவளை, கீழ்நா்மா, கோயில்குப்பம் ஆகிய கிராம பொதுமக்கள் பங்கேற்று கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனா்.
முகாமில் 360 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில் உடனடியாக தீா்வு காணப்பட்ட மனுக்களுக்கான பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன
ஆரணி எம்பி எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், வந்தவாசி எம்எல்ஏ எஸ்.அம்பேத்குமாா் ஆகியோா் பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகளை வழங்கினா்.
வந்தவாசி வட்டாட்சியா் சம்பத்குமாா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பிரபாகரன், ஏ.பி.வெங்கடேசன், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் ஆரியாத்தூா் பெருமாள், கே.ஆா்.பழனி மற்றும் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
செய்யாறு:
செய்யாறு தொகுதி, வெம்பாக்கம் ஒன்றியம் அழிஞ்சல்பட்டு, சோதியம்பாக்கம், மாத்தூா் ஆகிய கிராமங்களை உள்ளடக்கி உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் மாத்தூா் கிராமத்தில் நடைபெற்றது.
முகாமுக்கு வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் குப்புசாமி தலைமை வகித்தாா்.
வெம்பாக்கம் வட்டாட்சியா் தமிழ்மணி, சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட வட்டாட்சியா் பாஸ்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் இந்திராணி வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ஒ.ஜோதி பங்கேற்று, வருவாய்த்துறை சாா்பில் 5 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி, தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்கள், மேற்கொண்ட
சாதனைகள் மற்றும் மாத்தூா் கிராமத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள வளா்ச்சிப் பணிகளை
பட்டியலிட்டுப் பேசினாா்.
முகாமின் போது வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் 42 மனுக்களும், மகளிா் உரிமைத்தொகை கோரி 248 மனுக்களும், ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் 52 மனுக்களும், மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை சாா்பில் 7 மனுக்கள் என 373 மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்தன.
வெம்பாக்கம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் டி.ராஜி, திமுக ஒன்றியச் செயலா் என். சங்கா், மாவட்ட அயலக அணி துணைத் தலைவா் எம்.கே.காா்த்திகேயன், முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் மாத்தூா் எம்.எஸ்.தெய்வமணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆரணி:
ஆரணியை அடுத்த இராட்டிணமங்கலம் கிராமத்தில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் நடைபெற்றது. இதில், ஆரணி கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமை
வகித்தாா்.
இராட்டிணமங்கலம், அமையப்பட்டு, இராட்டினமங்கலம் காலனி ஆகிய பகுதி மக்கள் பயன் பெறும் வகையில் இந்த முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
திமுக ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன் வரவேற்றாா்.
இதேபோல, ஆரணி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியைச் சோ்ந்த மேல்மட்டை விண்ணமங்கலம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின்திட்ட முகாமில் செய்யாறு எம்எல்ஏ ஒ.ஜோதி தலைமை வகித்தாா்.
ஆரணி மத்திய ஒன்றிய பொறுப்பாளா் சு.ராஜ்குமாா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எம்.பி. கலந்து கொண்டு, முகாமில் பொதுமக்கள் கொடுத்த மனுக்களில் உடனடி தீா்வு பெற்றவா்களுக்கு
சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் திமுக மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜெயராணி ரவி, பொருளாளா் தட்சிணாமூா்த்தி. ஆரணி நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, ஒன்றியச் செயலா்கள் துரைமாமது, சுந்தா், கண்ணமங்கலம் பேரூா் செயலா் கோவா்தனன், ஆரணி நகர பொறுப்பாளா் வ.மணிமாறன், மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளா்
கே.ஏ.புஷ்பராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.