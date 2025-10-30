ரசாயன உரம் பயன்பாட்டைக் குறைக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரசாயன உர பயன்பாட்டைக் குறைக்க பயிற்சிக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது (படம்).
அட்மா திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற விவசாயிகளுக்கான இந்தப் பயிற்சிக் கூட்டத்துக்கு மண் பரிசோதனை நிலைய வேளாண்மை அலுவலா் ராஜலட்சுமி தலைமை வகித்தாா். துணை வேளாண்மை அலுவலா் பாபு முன்னிலை வகித்தாா். அட்மா திட்ட தொழில்நுட்ப மேலாளா் ஆனந்தன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கீழ்நெல்லி அறிவியல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநா் செளத்ரி கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு விதைநோ்த்தி தொழில்நுட்பம், பேரூட்டம் மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்துக்களின் முக்கியத்துவம், நீரில் கரையும் உரங்களின் பயன்பாடு, மழையின்போது சத்துக் குறைபாடுகளினால் இலைவழி உரம் வழங்குதல் பற்றியும், அங்கக வேளாண்மையின் முக்கியத்துவம், இயற்கை இடுபொருள்களான ஜீவாமிா்தம், பஞ்சகவ்யம், தாவர பூச்சிவிரட்டி, ஒருங்கிணைந்த உர நிா்வாகத்தில் திரவ உயிரி உரங்கள், நுண்ணூட்ட உரங்கள் பற்றியும், இயற்கை வேளாண்மை குறித்தும் ஆலோசனை வழங்கினாா்.
