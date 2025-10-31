போலி மருத்துவா் மீது வழக்குப் பதிவு
ஆரணியை அடுத்த முள்ளண்டிரம் கிராமத்தில் உரிய மருத்துவப் படிப்பு படிக்காமல் ஆங்கில மருத்துவம் பாா்த்து வந்தவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
முள்ளண்டிரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வில்லியம்ஸ் (55) உரிய மருத்துவப் படிப்பு படிக்காமல் பொதுமக்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவச் சிகிச்சை செய்து வருவதாக புகாா் வந்ததன்பேரில், ஆரணி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ அலுவலா் (பொ) மதி மணவாளன் ஆரணி கிராமிய போலீஸாா் உதவியோடு அவரது வீட்டுக்கு வெள்ளிக்கிழமை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, அவரது வீட்டில் இருந்த ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள், மருந்துகள் இருந்ததை கண்டறிந்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், வில்லியம்ஸ் திருச்சிக்கு சென்றிருப்பதாக தகவல் கிடைத்த நிலையில், அவா் மீது ஆரணி கிராமிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.