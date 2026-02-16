திருவண்ணாமைலையில் டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் உண்ணாவிரதம்
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியரகம் முன் 8 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் திங்கள்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தினா்.
23 ஆண்டுகளாக தொடா்ந்து பணிபுரியும் டாஸ்மாக் ஊழியா்களை பணிவரன்முறை, காலமுறை ஊதியம், இஎஸ்ஐ மருத்துவ திட்டம், ஓய்வு வயது 60-ஆக அமல்படுத்தக் கோரியும், காலி பாட்டில் திரும்பப்பெரும் திட்டத்தை அமல்படுத்துவது திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனம் திருவண்ணாமலை (சேலம் மண்டலம்) சாா்பில் மண்டல அளவிலான உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு மாநில துணைத் தலைவா் பி.சக்கரவா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
மாவட்டத் தலைவா் கே.ஆா்.ஏழுமலை, மாவட்டச் செயலா் பி.செல்வகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிஐடியு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.நாகராஜன் தொடங்கிவைத்தாா்.
டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனம் மாநில துணைத் தலைவா் டி.செல்வராசு வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
டாஸ்மாக் கௌரவத் தலைவா் பி.வெங்கடேசன், தோழமை சங்கத்தைச் சோ்ந்த இரா.பாரி, எம்.வீரபத்திரன் கே.காங்கேயன், மு.பாலாஜி, கே.சரவணன், ஏ.சேகா், பி.கமலக்கண்ணன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு தொடா்ந்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கிய உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் மா.பருதிமால் கலைஞன் போராட்டத்தை முடித்துவைத்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனத்தின் நிா்வாகிகள், தோழமை சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் கலந்துகொண்டனா். மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.குமரன் நன்றி கூறினாா்.