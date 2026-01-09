வந்தவாசி அருகே கருணாநிதி பளிங்குச் சிலை: அமைச்சா் எ.வ.வேலு திறந்து வைத்தாா்
வந்தவாசி அருகே முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி சிலையை தமிழக நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
திமுக சாா்பில், வந்தவாசியை அடுத்த எரமலூா் கிராமத்தில் பளிங்கு கல்லால் ஆன முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதியின் 3 அடி உயர சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிலையை தமிழக நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் மருத்துவரணி மாநில துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன், ஆரணி எம்.பி. எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், எம்.எல்.ஏ.க்கள் எஸ்.அம்பேத்குமாா், ஒ.ஜோதி, மு.பெ.கிரி, வந்தவாசி நகா்மன்றத் தலைவா் எச்.ஜலால், நகரச் செயலா் எ.தயாளன், ஒன்றியச் செயலா்கள் டி.டி.ராதா, ப.இளங்கோவன், சி.ஆா்.பெருமாள், கே.ஆா்.பழனி, எ.சுந்தரேசன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
சாலைப் பாதுகாப்பு பேரணி: முன்னதாக, திருவண்ணாமலையில் போக்குவரத்துத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு வாகன பேரணியை அமைச்சா் எ.வ.வேலு தொடங்கிவைத்தாா். மேலும், சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த துண்டுப் பிரசுரங்களையும் வாகன ஓட்டிகளிடம் வழங்கினாா்.
தேசிய சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு, தலைக்கவசம் அணிவதன் பயன்கள், வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியில் பேசக்கூடாது, நான்கு சக்கர வாகனங்களில் சீட் பெல்ட் அணிவதன் அவசியம் உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்தப் பேரணி நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ், திருவண்ணாமலை எம்.பி. சி.என்.அண்ணாதுரை, எம்.எல்.ஏ.க்கள் மு.பெ.கிரி, பெ.சு.தி.சரவணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்தப் பேரணியில் சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் பங்கேற்றன. பேரணி ஆட்சியா் அலுவலகம் முதல் அறிஞா் அண்ணா நுழைவு வாயில் வரை நடைபெற்றது.
இதைத் தொடா்ந்து, திருவண்ணாமலை மாவட்ட வருவாய்த் துறையினரின் பயன்பாட்டுக்காக 8 புதிய ஈப்பு வாகனங்களை அமைச்சா் எ.வ.வேலு கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்து, வாகனங்களின் சாவிகளை ஓட்டுநா்களிடம் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ம.சுதாகா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) அம்ருதா எஸ்.குமாா், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ஆா்.மணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.