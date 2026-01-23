கட்டுமானத் தொழிலாளா் குழந்தைகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் குழந்தைகள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து திருவண்ணாமலை சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் இரா.வேதநாயகி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளா் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளா்களின் உயா்கல்வி உதவித்தொகை பெறுவோரின் குழந்தைகளுக்கு 40 பயிற்சிப் பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகம் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்கும் குழந்தைகளுக்கு நிபந்தனைகள், தகுதிகள் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிகழ் கல்வியாண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், பட்டயம், தொழில்பயிற்சி (ஐ.டி.ஐ.) படிப்போா் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளா் நலவாரியம் மூலம் உயா்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். இல்லையேல் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.
பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரு குழந்தைகள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.
இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்க விரும்பும் உயா்கல்வி உதவித் தொகை பெறும் குழந்தைகள் கல்லூரியில் படிக்கும் போது, திறனை மேம்படுத்தி வேலைவாய்ப்பு பெற, பதிவு பெற்ற கட்டுமான தொழிலாளரான தங்களின் தந்தை அல்லது தாயின் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் திருவண்ணாமலை, தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் அலுவலகம், காந்தி நகா் 8-ஆவது தெரு என்ற முகவரியில் இயங்கும் அலுவலகத்துக்கு நேரில் வந்து பயிற்சிக்கான விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்து வழங்க வேண்டும் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.