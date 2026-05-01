திருவண்ணாமலை

வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்கு மது வாங்கிய விவகாரம்: காவல் நிலையத்தில் கணவருடன் கா்ப்பிணி தா்னா

செங்கம் திருவள்ளுவா் நகா் மது விலக்கு அமலாக்கத் துறை காவல் நிலையத்தில் மதுப் புட்டிகளை உடைத்த முருகனை சமரசப்படுத்திய பெண் போலீஸாா்.

Updated On :1 மே 2026, 8:07 pm

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்கு 50 மதுப் புட்டிகளை வாங்கி வந்த உறவினரை போலீஸாா் பிடித்துச் சென்றதைக் கண்டித்து, காவல் நிலையத்தில் கணவருடன் கா்ப்பிணி வெள்ளிக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டாா்.

செங்கத்தை அடுத்த சென்னசமுத்திரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் சேவகன் - சத்யா தம்பதியினா். சத்யா தற்போது 9 மாத கா்ப்பிணியாக உள்ளாா். இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு சென்னசமுத்திரம் கிராமத்தில் சத்யாவுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன.

இதையொட்டி, அவரது சித்தப்பா முருகன், நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த உறவினா்களுக்கு விருந்து வைப்பதற்காக சென்னசமுத்திரம் அருகே உள்ள அரசு டாஸ்மாக் மதுக் கடையில் இருந்து சுமாா் 50 மதுப் புட்டிகளை வாங்கி வந்துள்ளாா்.

அப்போது, ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த செங்கம் மது விலக்கு அமலாக்கத் துறை போலீஸாா் முருகனை நிறுத்தி, அவா் வைத்திருந்த மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்து, செங்கம் திருவள்ளூவா் நகா் பகுதியில் உள்ள மது விலக்கு காவல் நிலையத்துக்கு பிடித்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினா்.

காவல் நிலையத்தில் தா்னாவில் ஈடுபட்ட கா்ப்பிணி சத்யா - சேவகன் தம்பதியினா்.

இத்தகவலை அறிந்த சத்யா, வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு விழாக்கோலத்தில் காவல் நிலையத்துக்குச் சென்று எங்கள் சித்தப்பா உறவினா்களுக்கு வழங்கவே மது வாங்கி வந்தாா் என்றும், அவா் விற்பனை செய்வதற்காக அல்ல எனவும் கூறி கணவா் சேவகனுடன் தா்னாவில் ஈடுபட்டாா். இதைப் பாா்த்து ஆத்திரமடைந்த அவரது சித்தப்பா முருகன், பறிமுதல் செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மதுப் புட்டிகளை உடைத்து ஆவேசமாகப் பேசினாா். இதனால், பரபரப்பு நிலவியது.

இதையடுத்து, கா்ப்பிணி சத்யாவிடம் போலீஸாா் சமரசம் பேசி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு, மது வாங்கி வந்த முருகன் (40) மீது வழக்குப் பதிந்து, அவரைக் கைது செய்தனா்.

மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்றவா் கைது

மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்றவா் கைது

போத்தனூா் காவல்நிலையத்தில் மகளிா் காவலா்களுக்கு வளைகாப்பு

போத்தனூா் காவல்நிலையத்தில் மகளிா் காவலா்களுக்கு வளைகாப்பு

சட்டவிரோத மது விற்பனை: 361 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

சட்டவிரோத மது விற்பனை: 361 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

வீட்டில் பதுக்கிய 1,361 மது புட்டிகள் பறிமுதல்

வீட்டில் பதுக்கிய 1,361 மது புட்டிகள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
