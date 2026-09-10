மாநகராட்சியுடன் ஊராட்சிகள் இணைப்பு: பெண்கள் தொடா் போராட்டம்
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி தென்அரசம்பட்டில் நடைபெற்ற தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம்.
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி தென்அரசம்பட்டில் நடைபெற்ற தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம்.
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியுடன் 18 ஊராட்சிகளை இணைத்ததை திரும்பப் பெற வேண்டி, உழவா் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் பெண்கள் வியாழக்கிழமை காத்திருப்புப் போராட்டத்தை தொடங்கினா்.
திருவண்ணாமலையை அடுத்த தென்அரசம்பட்டு கிராமத்தில் தொடங்கி நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தின்போது, மலப்பாம்பாடி, ஏந்தல், தேவனந்தல், சாவல்பூண்டி, மேலத்திக்கான், அத்தியந்தல், கீழ்நாச்சிப்பட்டு, நொச்சிமலை, நல்லவன்பாளையம், கீழ்கச்சிராப்பட்டு, ஆணாய்பிறந்தான், அடிஅண்ணாமலை, துா்க்கைநம்மியந்தல், ஆடையூா், தென்மாத்தூா், காவேரியாம்பூண்டி உள்ளிட்ட 18 ஊராட்சிகளை மாநகராட்சியுடன் இணைத்ததை திரும்பப்பெற வேண்டி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
போராட்டத்தை உழவா் உரிமை இயக்க மாநிலத் தலைவரும், போராட்டக்குழு தலைவருமான அருள்ஆறுமுகம் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் 18 ஊராட்சிகளை இணைத்ததால் 125 நாள் வேலை பறிபோகியுள்ளது. வீட்டு வரி உயா்ந்துள்ளது, குடிநீா் வரி உயா்ந்துள்ளது, விவசாய நிலங்கள் அனைத்தும் அழியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே 18 ஊராட்சிகளில் வாழும் மக்களின் நலன் கருதி மாநகராட்சியுடன் இணைத்ததை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்தான் தொடா் காத்திருப்பு போராட்டம் இங்கே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை இந்தப் போராட்டம் தொடரும். ஒவ்வொரு ஊராட்சியில் இருந்தும் நாள்தோறும் அந்தப் பகுதி பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகள் இதில் பங்கேற்பாா்கள் என்றாா்.
பாமக சாா்பில் திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்டச் செயலா் ஏந்தல் பெ.பத்தவச்சலம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் கே.ஜோதி ஆகியோரும் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு 18 ஊராட்சி மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வரை எங்கள் கட்சிகளின் ஆதரவு இருக்கும் என்றனா்.
இந்தப் போராட்டத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.