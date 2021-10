காட்பாடி, கே.வி.குப்பம், குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப் பதிவு

காட்பாடி, கே.வி.குப்பம், குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப் பதிவு

By DIN | Published on : 06th October 2021 12:06 AM | அ+அ அ- | |