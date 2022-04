பள்ளியில் மேஜை, நாற்காலிகள் உடைப்பு: மாணவா்கள் 10 போ் இடைநீக்கம்வேலூா் ஆட்சியா் நடவடிக்கை

பள்ளியில் மேஜை, நாற்காலிகள் உடைப்பு: மாணவா்கள் 10 போ் இடைநீக்கம்வேலூா் ஆட்சியா் நடவடிக்கை

By DIN | Published On : 25th April 2022 11:28 PM | Last Updated : 25th April 2022 11:28 PM | அ+அ அ- |