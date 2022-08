அளவுக்கு அதிகமான நீா்வரத்தால் முல்லைப் பெரியாறிலிருந்து கேரளத்துக்கு தண்ணீா் திறப்பு: அமைச்சா் துரைமுருகன்

By DIN | Published On : 08th August 2022 11:04 PM | Last Updated : 08th August 2022 11:04 PM | அ+அ அ- |