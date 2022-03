மாநகராட்சியில் 655 கி.மீ. சாலை பணிகளில் இதுவரை 200 கி.மீ. மட்டுமே நிறைவடைந்துள்ளது: ஆணையா் ப.அசோக்குமாா்

By DIN | Published on : 11th March 2022 12:21 AM | Last Updated : 11th March 2022 12:21 AM | அ+அ அ- |