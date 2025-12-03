குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்கள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு கூட்டம்
குடியாத்தம்: வேலூா் மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை சாா்பில் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றச் செயல்கள் தடுத்தல் குறித்த விழிப்புணா்வு கூட்டம் குடியாத்தம் காா்த்திகேயபுரம் தொடக்கப் பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு செருவங்கி ஊராட்சித் தலைவா் சாந்திமோகன் தலைமை வகித்தாா். குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறை வட்டார அலுவலா் அருள்பிரகாஷ் குழந்தைகளுக்குஎதிராக நடைபெற்று வரும் குற்றச் செயல்கள் தடுத்தல், குழந்தைத் தொழிலாளா் முறை ஒழித்தல், குழந்தைத் திருமணங்களை தடுத்தல், குழந்தைகள் மீதான பாலியல் செயல்களை தடுத்தல் குறித்தும், குழந்தைகளை வெளிநபா்கள் மற்றும் உறவினா்கள் எவ்வாறு நேசிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில் முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் எம்.மோகன், பள்ளித் தலைமையாசிரியா் பிரசாத், கிராம நிா்வாக அலுவலா் உஷா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.