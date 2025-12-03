நிலுவை வழக்குகள் அதிகரிப்பதில் அரசுகளுக்குத்தான் பெரிய பங்கு: உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எஸ்.கே. கௌல்
வேலூா்: நீதிமன்றங்களில் நிலுவை வழக்குகள் அதிகரிப்பதில் அரசுகளுக்குத்தான் மிகப்பெரிய பங்கு உள்ளது என உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கெளல் தெரிவித்தாா்.
வழக்குரைஞா் சி.ராஜகோபாலாச்சாரி நினைவு சொற்பொழிவு வேலூா் விஐடி பல்கலைக் கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கெளல் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசியது -
இந்தியா்களுக்கு கல்வி வழங்குவது சமுதாயத்துக்கான மிகச்சிறந்த சேவைகளில் ஒன்றாகும். வழக்குரைஞா் சி. ராஜகோபாலாச்சாரியின் எண்ணங்களுக்கு செயல்வடிவம் அளிக்கும் வகையில் அவரது மாணவரான கோ.விசுவநாதன், விஐடி பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவி நடத்தி வருகிறாா்.
சட்டமும், தொழில்நுட்பமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்துள்ளன. செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் என்பது நமது அன்றாக வாழ்க்கையில் ஒன்றாக இணைந்துள்ளது. பல சமயங்களில் தொழில்நுட்பம் தனியுரிமையை சமரசம் செய்வதாகவும் உள்ளது.
கடந்த 2025 நவ.5-இல் மத்திய மின்னணுவியல், தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெளியிட்ட இந்திய செய்யறிவு ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதல்கள் நெறிமுறை பாதுகாப்புகளுடன் புதுமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. அடிப்படை உரிமைகளையும் பாதுகாக்கக் கூடியதாக உள்ளது. எனினும், தனியுரிமையை சமரசம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கட்டாயமாக நிறுவ முடியுமா என்பது கேள்வியாகும். இதுகுறித்து அரசு தனது பாா்வையை மாற்றாவிடில் அது தனியுரிமைக்கு எதிராக நீதிமன்றங்களில் சோதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
நீதிமன்றங்களில் நிலுவை வழக்குகள் அதிகரிப்பது பெரும் வேதனைக்குரியதாகும். எனினும், 60 சதவீத வழக்குகள் அரசுகளால்தான் தாக்கல் செய்யப்படுவதாக உள்ளன. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் பெரும் சதவீத வழக்குகள் மத்தியஸ்தம் மூலம் தீா்க்கப்படுகின்றன. ஆனால், இந்தியாவில் 99.9% வழக்குகள் விசாரணைக்குச் செல்கின்றன. பின்னா், அவற்றை மேலும் மேல்முறையீடுகளில் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறோம். அரசுகள்தான் இந்த தொடா்ச்சியான வழக்கு தாக்கல்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கின்றன. வழக்குகளை மத்தியஸ்தம் மூலம் தீா்க்கும் வரை வழக்குகள் நிலுவை என்பது ஒரு பிரச்னையாகத்தான் இருக்கும் என்றாா்.
முன்னதாக, விஐடி வேந்தா் ஜி.விசுவநாதன் தலைமை வகித்து பேசியது -
உலகில் 75 நாடுகள் மக்களாட்சி நாடுகள் என்றாலும், அவற்றில் 25 மட்டுமே முழு மக்களாட்சி கொண்டவையாக உள்ளன. இந்தியா உள்பட மீதமுள்ள நாடுகள் குறைபாடுள்ள மக்களாட்சி கொ ண்டவையாக அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தியா முழு மக்களாட்சி கொண்ட நாடாக மாற சட்டத்தின் ஆட்சியை பராமரிக்க வேண்டும்.
இந்திய நீதிமன்றங்களில் நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை கடந்தாண்டு 2024 இல் 5.10 கோடியாக இருந்தது 2025 நவம்பா் கணக்குப்படி 5.30 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இவற்றில் 1.70 லட்சம் வழக்குகள் 30 ஆண்டுகளுக்கும்வ மேலாக நிலுவையில் உள்ளன. இந்தியாவில் தற்போதுள்ள நிலுவை வழக்குகளை முடிக்க 324 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகும் என்று நிதி ஆயோக் கணித்துள்ளது. எனவே, நிலுவை வழக்குகள் அதிகரிப்பதை தடுக்க நீதித்துறை சீா்திருத்தம் அவசியமாகிறது.
வழக்குகள் நிலுவையால் இந்தியாவில் மொத்தம் உள்ள சுமாா் 5 கோடி கைதிகளில் 75 சதவீதம் போ் விசாரணைக் கைதிகளாக சிறையில் வாடுகின்றனா். அதன்படி, 11,000க்கும் மேற்பட்டோா் தீா்ப்பு வழங்கப்படாமல், 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் உள்ளன. இத்தகைய நிலையால் காவலா்களே நீதிபதியாகி விடுகின்றனா். அரசும் போதுமான நீதிபதிகளை நியமிக்க வேண்டும் என்றாா்.
விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன், செயல் இயக்குநா் சந்தியா பென்டரெட்டி, விஐடி வணிக பள்ளி முதல்வா் மேரி செரியன், வழக்குரைகள் விஜயராகவலு, வரதராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.