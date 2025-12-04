உலக எய்ட்ஸ் தின விழிப்புணா்வு பிரசார பயணம்: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
உலக எய்ட்ஸ் தினத்தையொட்டி விழிப்புணா்வு கிராமிய கலை பிரசார பயணத்தை வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தொடங்கி வைத்தாா்.
வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் எய்ட்ஸ் நோய் குறித்த விழிப்புணா்வு கிராமிய கலை பிரசார பயணம் வியாழக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது. ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து பிரசார பயணத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். இந்த கலைக்குழுவினா் வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சிப் பகுதிகளில் எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கிராமய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து, எய்ட்ஸ் தடுப்பு பணியில் பணியாற்றும் அலுவலா்கள், பணியாளா்கள், தொண்டு நிறுவனத்தினா் பங்கேற்ற கடைபிடிக்கப்பட்ட மனித சங்கிலியிலும் ஆட்சியா் பங்கேற்றாா். பின்னா், எய்ட்ஸ் நோய் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டனா்.
மேலும், எய்ட்ஸ் நோய் குறித்த விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கத்தையும் ஆட்சியா் கையொப்பமிட்டு தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா் எய்ட்ஸ் நோய் குறித்த விழிப்புணா்வு வில்லைகளை வாகனங்களில் ஒட்டி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
நிகழ்வில், வேலூா் அரசு மருத்துக்கல்லூரி முதல்வா் மு.ரோகிணி தேவி, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் பரணிதரன், துணை இயக்குநா்கள் மணிமேகலை (குடும்ப நலம்), பீரித்தா (காசநோய்), மண்டல திட்ட மேலாளா் கோ.கீா்த்திகா, மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு, கட்டுப்பாடு பிரிவு, தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதிகள், தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் பணியாளா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.