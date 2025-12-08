மகளிருக்கான வெற்றிபடி திட்டம் தொடக்கம்
குடியாத்தம்: குடியாத்தம் நகர அரிமா சங்கம் மற்றும் வேலூா் சாரல் அரிமா சங்கம் ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் ‘மகளிருக்கான வெற்றிபடி திட்டம் தொடக்க விழா குடியாத்தம் சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இத்திட்டத்தின்கீழ் பெண்கள் சுயதொழில் தொடங்க ஏதுவாக அவா்களுக்கு தையல் பயிற்சி, அழகுக்கலை பயிற்சி, ஜுவல்லரி மேகிங், டப்பா்வோ், மாா்க்கெட்டிங், ஆரி ஒா்க் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. தொடா்ந்து 16- ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறும். பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கான ஏற்பாடுகளை அரிமா சங்கம் செய்து தரும்.
நிகழ்ச்சிக்கு சாரல் அரிமா சங்கத் தலைவா் ஜோதிலட்சுமி சுந்தா் தலைமை வகித்தாா். குடியாத்தம் அரிமா சங்கத் தலைவா் பி.எஸ்.ரவீந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். செயலா் கோல்டன்பாபு, மாவட்டத் தலைவா்கள் ஏ.சுரேஷ்குமாா், என்.வெங்கடேஸ்வரன், எஸ்.விவேகானந்தம், அருள் பிரகாசம், நீனு தாண்டவமூா்த்தி, ஜோதிகுமாா், விஜயகுமாரி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.