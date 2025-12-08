வேலூா் குறைதீா் கூட்டத்தில் 400 மனுக்கள் அளிப்பு
வேலூா்: வேலூரில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மொத்தம் 400 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற இக்கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் வி. ஆா். சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து மொத்தம் 400 மனுக்களைப் பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
புதிய நீதிக்கட்சி நகர செயலா் ரமேஷ் அளித்த மனு: குடியாத்தம் அருகே காளியம்மன்பட்டியில் அமைந்துள்ள கைத்தறி பூங்காவில் கைத்தறி உதவி இயக்குநா் அலுவலக கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினா்கள் மட்டும் தறி நெய்வதற்கு அதிகாரிகள் உதவி செய்வது ஏற்புடையது அல்ல. அதேசமயம், குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம் தொகுதிகளில் சுமாா் 500 நெசவாளா்கள் தனியாா் முதலாளிகளிடம் கொத்தடிமைகளாக நெசவு செய்து வருகின்றனா். இந்த நெசவாளா்களுக்கு 100 சதவீத சம்பளத்தில் 60 சதவீத கூலிதான் வழங்கப்படுகிறது. மீதம் 40 சதவீத தொகையை முதலாளிகள் பெற்றுக் கொள்கின்றனா். எனவே, தனியாா் முதலாளிகளிடம் கொத்தடிமைகளாக நெசவு செய்து வரும் நெசவாளா்களை கண்டறிந்து மீட்க எடுக்க வேண்டும் .
போ்ணாம்பட்டு அடுத்த நெல்லூா்பேட்டை கிராமம் ஈஷா ஏரி பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், மாணவ, மாணவிகளுடன் அளித்த மனு: நெல்லூா்பேட்டை ஈஷா ஏரி பகுதியில் 65 குடும்பத்தினா் 80 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் வசிக்கும் இடம் நெடுஞ்சாலைத்துறை, நீா் நிலை பகுதியில் இருப்பது தெரியாமல் இதுவரை வசித்து வருகிறோம். இந்த இடத்தை 10-ஆம் தேதிக்குள் அகற்றக்கோரி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனா். எங்களின் வீடுகளை அகற்றாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முன்னதாக, தமிழ்மொழி இலக்கிய திறனறித் தோ்வில் ஊக்கத்தொகை பெற தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள 5 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,500 ஊக்கத்தொகை பெறுவதற்கான ஆணையை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா். மேலும், மாநிலம், தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பூ.காஞ்சனா, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அலுவலா் ஜெயசித்ரா, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை அலுவலா் எஸ்.ஆா்.என்.மதுசெழியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.