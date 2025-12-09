துணை முதல்வா் பிறந்த நாள்: 2,000 பேருக்கு நல உதவிகள்
வேலூா் தெற்கு மாவட்ட திமுக மகளிரணி சாா்பில் குடியாத்தம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழாவில் 2,000 பேருக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட திமுக மகளிரணித் தலைவரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான சி.ஜெயந்தி பத்மநாபன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.சௌந்தரராஜன் வரவேற்றாா். அணைக்கட்டு எம்எல்ஏ ஏ.பி.நந்தகுமாா் சிறப்புரையாற்றி, 1,048- மகளிருக்கு புடவைகள்,248- தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு சீருடைகள், குடைகள், 248-ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு சீருடைகள், 148- கபடி வீராங்கனைகளுக்கு சீருடைகள், 48- கழக முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி உள்ளிட்ட நல உதவிகளை வழங்கினாா்.
திமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் தி.அ.முகமதுசகி, எம்எல்ஏ அமலுவிஜயன், ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்கள் என்.இ.சத்யானந்தம், சித்ரா ஜனாா்த்தனன், மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜி.எஸ்.அரசு, போ்ணாம்பட்டு நகரச் செயலா் ஆலியாா் ஜுபோ் அஹமத், ஒன்றியச் செயலா்கள் நத்தம் வி.பிரதீஷ், கே.ஜனாா்த்தனன், டி.டேவிட், பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் த.புவியரசி, கே.கண்ணன், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் என்.கோவிந்தராஜ், அா்ச்சனா நவீன், எம்.எஸ்.குகன், எம்.செளந்தரராஜன், சுமதி மகாலிங்கம், ரேணுகாபாபு, இந்துமதி கோபாலகிருஷ்ணன், ஜாவித்உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நகர திமுக மகளிரணி அமைப்பாளா் ஆா்.பிரியா நன்றி கூறினாா்.